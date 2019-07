Bakıda avtobus sürücüsü ilə qadın sərnişin arasında dava düşüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu davanın görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. Hadisənin "Koroğlu" metrosunun yaxınlığında qeydə alındığı deyilir.



Videodan da göründüyü kimi qadın sürücü ilə dava edir. Dava zamanı qadın çantası ilə sürücünü vurmaq istəyir. Əvəzində isə sürücü qadına sillə və yumruq vurur. Qadın da sürücünü təhqir edir.

Həmin videonu təqdim edirik.



Qeyd edək ki, videoda xoşagəlməz ifadələr var. (baku.ws)



