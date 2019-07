Ramana körpüsündə qəza -Tıxac yarandı - SON DƏQİQƏ + FOTO

Bir qədər əvvəl Ramana körpüsünün üzərində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin (BNA) Mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev bildirib.

Onun sözlərinə görə, bununla əlaqədar olaraq qəza yerinə yaxın yolda bir hərəkət zolağı baglanib:

"Sürətlər 20 km saat endirilib. Qəza səbəbindən qeyd edilən ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunub. Qısa vaxtda qəzanın nəticələri aradan qaldırılıb və normal hərəkət bərpa edilib".

