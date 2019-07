Səhər saatlarında Xətai rayonu, Zığ şosesində yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə "Nargilə" kafesinin yaxınlığında yerləşən ticarət mərkəzinin qarşısında baş verib.

Hərəkətdə olan avtomobil idarəetməni itirərək mağazaya çırpılaraq aşıb. Hadisə nəticəsində mağazanın fasadına və avtomobilə ciddi ziyan dəyib. (Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.