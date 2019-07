Nazirlər Kabinetində kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Baş nazir Novruz Məmmədovun sərəncamına əsasən, Adil Əhmədov İşlər müdiri vəzifəsinə təyinat alıb.

Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin İşlər müdiri Süleyman Şəfiyev təqaüd yaşına çatdığı üçün vəzifəsindən azad olunub.(oxu.az)

