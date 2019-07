Bu il Azərbaycan 2019-cu il Uşaq “Eurovision” müsabiqəsinə qatılmayacaq.



Metbuat.az axşam.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə qərarı İctimai Televiziya və Radio yayımları şirkəti verib.



Qeyd edək ki, ötən il yarışmada Azərbaycanı Fidan Hüseynova təmsil edib.

