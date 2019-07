Azərbaycanlı aktrisa ölümdən son anda qurtuldu - VİDEO

Azərbaycanlı aktrisa Könül Yusifqızı ölümlə üz-üzə qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa bugün səhər saatlarında Nargilə dairəsindəki marketdən çıxarkən qəza ilə üzləşib, yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobil avtobusa dəyərək marketin qapısına çırpılıb. Bu zaman aktrisa sadəcə 1 neçə saniyəlik fərqlə ölümdən qurtula bilib:

"Dostlar bu gün bir daha Allahın qüdrətinin şahidi oldum. 3 saat əvvəl, səhər saat 07.20 olardı, marketden çıxdım və evə doğru gəlirdim. Avtomobilin avtobusa dəyib üstümə doğru gəldiyini gördüm. Ölümlə üz-üzə qalmaq bu imiş. 1 saniyə söhbəti var idi ki, mən ölüm ya sağ qalım. Maşının içindən sürücünü sağ-salamat çıxardılar. Yaxşı ki, yaxınlıqda polis var idi. Sağolsunlar hamı yığışıb kömək etdi. Bugün mən yenidən doğuldum"

