Diaqnedən "Qalatasaray"a sərt sözlər - "Çox danışırsız"

"Qalatasaray" Mbaye Diaqne ilə heç bir yolla anlaşa bilmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "aslanlar" gələn mövsüm üçün heyətdə düşünülməyən Diaqneni Səudiyyə Ərəbistanı komandalarından birinə sataraq kar etmək istəyindədir. Ancaq seneqallı futbolçu Ərəbistan klublarına keçməməkdə israrlıdır. Ona İtaliyadan təkliflər olduğunu və Apenin yarımadasına getmək istədiyini bildirən Mbaye istanbulluların təkidlərinə cavab olaraq "Mən Ərəbistana getməyəcəm, çox danışırsız" sözlərini söyləyib.

Qeyd edək ki, afrikalıya Ərəbistandan gələn təklifdə "Qalatasaray" üçün 10 milyon, İtaliyadan isə 4-5 milyon avro təklif edilir.

