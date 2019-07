12 milyard dollara başa gələn dünyanın ən böyük hava limanı açılışa hazırlaşır - FOTOLAR

Çinin paytaxtı Pekində 12 milyard dollara başa gələn 144 futbol meydançası böyüklükdəki Daxing Beynəlxalq Hava limanı ilk dəfə görülüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, hörümçək toru formasındakı hava limanı 30 sentyabr 2019-cu ildə təm təraqlı bir mərasimlə açılacaq.

Daxing Hava Limanı ildə 72 milyon sərnişin daşıyacaq və açıldıqda dünyanın ən böyük hava limanı olacaq.

Hava limanının içi də, çölü qədər möhtəşəmdir. Yüksək tavanları və işıq alan şüşə tavan kimi xüsusiyyətləri var.

Bu möhtəşəm memarlıq dizaynı İraq əsilli İngiltərə vətəndaşı memar Zaha Hadidə aiddir.

12 milyard dollara başa gələn hava limanının tikilməsi 4 il 3 ay çəkib.

https://metbuat.az/news/1216123/goz-saglamligini-qoruyan-mocuzevi-qarisim.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.