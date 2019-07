Gürcüstanda benzin və dizelin qiyməti artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Regular" markalı benzinin qiyməti 5 tetri, digər növ benzin və dizelin qiyməti isə 3-6 tetri bahalaşıb. Bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlər qiymət artımını Gürcüstan milli valyutası larinin dollara nisbətdə ucuzlaşması ilə əlaqələndiriblər.

Gürcüstan neft məhsulları İdxalatçıları Birliyindən isə bildiriblər ki, bahalaşma beynəlxalq bazarlarda olan qiymət artımı ilə əlaqəlidir. (day.az)

