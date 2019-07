​Həqiqətdə mövcud olmayan restoran üçün insanlar sıraya girdi - FOTOLAR

Son günlərdə sosial mediada yayılan bir hadisə eşidənləri şok edib.



Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Oobah Butler adlı adam 2018-ci ilin əvvəllərində səyahət üçün tövsiyyə tətbiqi olan “TripAdvisor” da bir retoranı qeydiyyatdan keçirib.

Amma bu restoran həqiqətdə mövcud deyil. Butler internet saytı və sosial media hesabları quraraq “The Shed” adlı tamamilə xəyalda var olan bir restoran yaradır.

Butler “The Shed”in sosial media hesablarında həqiqi olmayan yemək fotoları paylaşır.

Restoranın reklamında isə “yalnız rezervasiya ilə xidmət göstərən” bir restoran olduğunu bildirir. O, hətta dostlarından bu sayta girib “olmayan restoran” haqda müsbət rəylər yazmağı da xahiş edir. Müsbət rəylər artdıqca “The Shed”in saytdakı xalları yüksəlir və insanlar rezervasia üçün zəng edirlər. Butler zəng edənlərə tamamilə dolu olduqlarını və bunun 6-7 həftə davam edəcəyini deyir.

Nəhayət o, restorana gəlmək üçün həftələrdir növbə gözləyən müştərilərə zəng edərək restorana gəlmələrini deyib. Bu anı səbrsizliklə gözləyən müştərilər çox sevinir.

Butler həyətinin arxa hissəsində və köhnə bir mətbəxdə hazırlıqlara başlayır. Marketdən hazır yeməklər alan adam onları mikrodalğalı sobada isidərək servis edir.

Butler müştərilərin həyəcanını artırmaq üçün onları həyətə gözübağlı şəkildə aparır.

Bu mükəmməl təcrübəni restorana gələn qonaqlar isə “Londonun ən yaxşı restoranında bu təcrübəni yaşamaq möhtəşəmdir” sözləri ilə dəyərləndiriblər.

