Gəncədə güllələnmə hadisəsi olub.



Metbuat.az məlumat verir ki, hadisə nəticəsində bir nəfər yaralanıb. O, Mərkəzi Kliniki Xəstəxanaya yerləşdirilib. Həmin şəxsin Əhməd Cəmil küçəsində yaşadığı bildirilir.

Təfərrüatlar barədə hələ məlumat verilmir. (oxu.az)



