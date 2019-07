"Instagram" sosial şəbəkəsinin işində qüsurlar yaranıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, İspaniya, Portuqaliya, İtaliya, Almaniya, Danimarka, Macarıstan, Yunanıstan, Kanada və Rusiyada istifadəçilər çətinliklərlə üzləşiblər.

Bundan başqa, "WhatsApp" proqramında səs fayllarının və fotoşəkillərin göndərilməsi zamanı qüsurlar da qeydə alınır.

