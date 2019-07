"Real"ın futbolçusu Marselo sürücülük hüququndan məhrum edilib.

Metbuat.az "O Globo"ya istinadən xəbər verir ki, buna səbəb 31 yaşlı müdafiəçinin avtomobil idarə edərkən spirtli içki testindən imtina etməsidir. O, Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində polis tərəfindən saxlanılıb.

Marselona 675 avro cərimə ödəyib və bir il ərzində ölkədə avtomobil idarə etmək hüququndan məhrum olunub.

