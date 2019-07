ABŞ-ın hava yolları şirkətlərinə məxsus sərnişin təyyarələri İran üzərindən uçuşları yenidən bərpa edib.

Metbuat.az İxlas xəbər agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın rəsmi mənbələrindən bildirilib. Xatırladaq ki, Tehran ABŞ-a məxsus pilotsuz aparatı məhv edəndən sonra bu ölkə İran üzərindən uçuşları təxirə salmışdı.

Normal şərtlər altında hər gün İran üzərindən ABŞ şirkətlərinə məxsus 800-840 sərnişin təyyarəsi uçur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

