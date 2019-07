“Bəzi qüvvələr İranın ABŞ-a qarşı çıxmasından narahatdır. Onlar istəyirlər ki, Tehran Vaşinqtonun maraqlarına uyğun hərəkət etsin”.

Metbuat.az Mehr agentliyinə istinadən xəbər verir ki, İranın Ali dini lideri Ayətullah Əli Xamenei belə deyib. O, bildirib ki, dünyada bəzi qüvvələrin müsəlmanlara və müsəlman ölkələrinə qarşı düşmən davranışları dərinləşib.

“Əvvəl-axır İran xalqı vəhşi və barbar düşmənlərə diz çökdürəcək” - deyə Xamenei bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

