Qolunuza bir damla limon suyu damcıladın - Nəticəyə İNANMAYACAQSIZ

Limon faydaları saymaqla bitməyən meyvədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, günə bir stəkan ilıq suyun içərisinə sıxdığınız yarım limon suyu ilə başlayın. Limon suyu qan şəkərini tarazlaşdırır. İmmunitet sistemini gücləndirmək üçün olduqca faydalıdır. C vitamini ilə zəngin olduğu üçün həzm sisteminin yaxşı işləməsinə, bədənin xərçənglə mübarizəsinə və yaraların daha tez sağalmasına yardım edir.

Limon suyu qaraciyərin təmizlənməsi üçün ən yaxşı vasitələrdən biridir. Ürək-damar xəstəliklərinin profilaktikası üçün limon suyu xeyirlidir. Limon suyu təbii və güclü antioksidantdır.

Qolunuz bir damcı limon suyu damcıladın. Daha sonra yavaşca ovun. Bütün yorğunluğunuzu aradan qaldıracaq.

Arıqlamaq üçün də limon suyu içə bilərsiniz.

Metbuat.az

