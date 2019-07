İtaliyanın Stromboli adasında vulkan püskürdü

İtaliyanın Stromboli adasında güclü vulkan püskürməsi başlayıb.

Metbuat.az-ın Trendə istinadən məlumatına görə, sonuncu dəfə bu vulkan 2009-cu ildə oyanıb.

Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, uzaq məsafədən vulkanın zirvəsindən axan lavanı görmək mümkündür.

Bundan əlavə, vulkan püskürərkən havaya böyük miqdarda qara qatı tüstü və qaynar daş parçaları atıldığı qeyd edilir.

Hadisə nəticəsində ərazıyə yaxın olan bir nəfərin həlak olduğu, daha bir nəfərin isə xəsarət aldığı bildirilir. Şəhər meri faktı təsdiqləyib.

