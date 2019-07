"Verder"dən ayrılan Maks Kruzenin "Fənərbaxça"ya keçidi rəsmiləşib.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, 31 yaşlı hücumçu ilə 3 illik müqavilə imzalanıb. Alman oyunçunun yeni klubunda 10 nömrəli forma geyinəcəyi bildirilib.

Qeyd edək ki, M.Kruze komandanın düşərgəsinə artıq qoşulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.