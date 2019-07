Türkiyənin Siirt vilayətinin Eruh rayonu ərazisində PKK terrorçuları ilə bölgədəki təhlükəsizlik qüvvələri arasında atışma baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, terrorçuların hücumu nəticəsində 3 hərbçi yaralanıb. Onları Siirtdakı dövlət xəstəxanasına çatdırsalar da hərbçilərdən biri şəhid olub.

