Gürcüstanda hərbiçiləri daşıyan mikroavtobus qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az yerli KİV-lərə istinadla xəbər verir ki, qəza Quriya regionunun Şekveteli kurort qəsəbəsinin yaxınlığında baş verib.

Nəticədə 12 nəfər yaralanıb. Yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır.

Bildirilir ki, hərbçilər Batumidən Senakidəki hərbi bazaya gedirmişlər.

Yaralılar təcili yardım maşınları ilə Kobuletidəki xəstəxanalara çatdırılıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.