Pişik evə girən kobra ilanını qovub.

Metbuat.az bildirir ki, olay Hindistanda baş verib. Videodan da göründüyü kimi pişik ilana hücum edib və onu həyətə qovub.



Evin sahibi pişiklə ilanın mübarizəsinə böyük həyacanla izləyib və onu çəkib.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:



(Baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.