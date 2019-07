Bakıda ərəb turist ilə azərbaycanlı dava salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ticarət mərkəzlərinin birində qeydə alınıb. Videodan da göründüyü kimi ərəblə dava salan vətəndaşımızı mühafizə xidmətinin əməkdaşları ayıra bilməyiblər.

Sonradan əraziyə mühafizə polisi də cəlb olunub. Turistlər vətəndaşımızı söyüblər.

Həmin videonu təqdim edirik: (baku.ws)

