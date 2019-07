Putin Zelenski ilə şərtlə danışdı

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski seçkiqabağı vədlərini yerinə yetirsə və Donbasdakı həmvətənləri ilə danışıqlara başlasa, Moskva və Kiyev arasında dialoq, eləcə də, Rusiya və Ukrayna münasibətlərinin yaxşılaşması mümkündür.

Metbuat.az bildirir ki, Putinin sözlərinə görə, V.Zelenski Donbasdakı həmyerliləri ilə birbaşa təmas qurmağa başlasa və onları separatçı adlandırmağa son qoysa, eləcə də, Ukrayna hakimiyyəti Minsk razılaşmalarını yerinə yetirsə, Kiyevlə konstruktiv dialoq mümkündür.



V.Putin qeyd edib ki, Ukrayna vətəndaşları V.Zelenskidən və onun komandasından bəyanatlar deyil, real hərəkətlər, tezliklə yaxşılığa doğru dəyişikliklər gözləyirlər. (oxu.az)

