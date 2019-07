"Atletiko Madrid" rekord transferini rəsmən açıqladı.

Metbuat.az məlumat verir ki, 19 yaşlı Joa Feliksin transferi üçün hindular "Benfika"ya 126 milyon avro ödəyiblər. 2015-ci ildə "Benfika" akademiyasına keçərək peşəkar karyerasını həmən komandada başlayan portuqal hücumçu ilə 7 illik sözləşməyə qol çəkilib.

Qeyd edək ki, Joao Feliks ötən mövsüm "Benfika"nın heyətində 43 oyuna 20 qol vurub, 11 asist edib.

