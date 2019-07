Ancelina Colinin son halı görənləri heyrətləndirdi - FOTO

Dünya şöhrətli aktrisa Ancelina Coli Beverli-Hills şəhərində küçədə qəhvəyi rəngli qolsuz, uzun libasda və qara Günəş gözlüyü ilə obyektivlərə tuş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir neçə gün öncə halı pisləşən altı uşaq anası xəstəxanaya yerləşdirilib. 44 yaşlı A.Coli özünə gəldikdən sonra həkimlərin sözünə əməl etməyərək xəstəxananı tərk edib.

Cazibədar aktrisa həddindən artıq çəki itirdiyini gizlətmək üçün əyninə böyük ölçülü libas geyinib.

Məlumata görə, Colinin bu qədər çəki atmasına səbəb həyatındakı xoşagəlməz hadisələrdir. Ancelinanın tez-tez depressiyaya düşməsi isə heç kəsə sirr deyil. (oxu.az)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.