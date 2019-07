Neymardan gələcək komandasına 11 "qızıl şərt"

PSJ-dən ayrılmağı gündəmdə olan braziliyalı futbolçu göstərdiyi oyundan daha çox yaratdığı qalmaqalla diqqət mərkəzinə düşür.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Barselona" və "Real"ın transfer gündəmində olan Braziliya yığmasının futbolçusu Neymar onu transfer edəcək klublara 11 "qıızl şərt" irəli sürüb. Neymarın bitməz-tükənməz istəkləri sırasında bu şərtlər yer alıb:



- 45 milyon avro maaş,

-Çempionlar Liqası bonusu,

-Çempionatın qalibi olarsa əlavə bonus,

-hər kubok üçün ayrı bonus,

-30 qol bonusu,

-cərimə zərbələrini vurma haqqı,

-3 luks avtomobil,

-limitsiz uçuş biletləri,

-1 lüks ev,

-1 özəl sürücü,

-3 köməkçi

,

