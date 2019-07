Pakistanın şimal-şərqində bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tarbela gölündə sərnişinləri daşıyan bərə qəzaya uğrayıb. Məlumata görə, qəza anında bərədə 50 nəfər olub. Bərənin sərnişinlərin həddən çox olması səbəbindən aşdığı bildirilir.

Artıq ikisi qadın olmaqla 8 nəfərin meyiti göldən çıxarılıb. Hazırda xilasedicilər göldə digər şəxslərin axtarışlarını aparırlar. (Trend)

