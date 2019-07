"İnsanlara görünüş maraqlıdır, istedada baxan yoxdur" - Rəhimə Qüdrətova

Metbuat.az gənc aktrisa, Xəzər Tv-də yayımlanan “Ay yay yay” serialında “Nuray” obrazını canlandıran Rəhimə Qüdrətovanın saytımıza verdiyi müsahibəni təqdim edir:

Özünüz və təhsiliniz haqqında qısaca danışardınız.

-Əsl adım Rəhiməxanımdır, Zabratda doğulmuşam, orada oxumuşam 9-cu sinfə qədər. Sonra litseydə oxumuşam. Ali təhsilimi isə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində almışam, orada Firəngiz xanım Mütəllimovanın tələbəsi olmuşam. 2018-ci ildə universiteti bitirmişəm. Son 1 ildə akrtisalıq fəaliyyəti ilə məşğulam.

İlk filminiz olan “De sən öl” (2018) filmində yer almağınız necə baş tutdu?

-Bu filmə məni filmin rejissoru Kənan MM dəvət etmişdi.

Fikrinizcə film istənilən uğuru qazana bildi?

-Əgər mən o filmdə varamsa, əlimdən gələnin artığını edirəm. Çünki mənim adım gedir orada. Filmin uğurlu olub olmaması isə aktyor-aktrisanın işi deyil. Mənə elə gəlir ki, film səs saldı. Səs saldısa, danışıldısa, deməli nəsə var idi ortalıqda. Sizə bunu deyə bilərəm ki, o film mənə çox uğur gətirdi. “De sən öl”dən sonra insanlar məni tanıdılar. İlk filmim idi, o filmdə mənim roluma baxanlar hamısı çox gözəl sözlər dedilər, Firəngiz Mütəllimova daxil olmaqla. Filmə ilk baxanlardan biri o oldu. Əsas odur ki, mənim işimə bəyəni gəldi. Mənim üçün bu uğurdur.

Yeni mövsümdən yenə “Ay yay yay” serialında görəciyik sizi? Yoxsa ayrı layihədə yer alacaqsınız?

-Serialla bağlı heç nə deyə bilmərəm, çünki, hələ özüm də bilmirəm. Mən serialda oynaya-oynaya da mənə başqa təkliflər gəlirdi. Sadəcə baş rolun eyni zamanda başqa seriallarda oynamasına icazə vermirlər. Hər şeyi zaman göstərəcək. Mən serialdakı obrazımı sevirəm, kollektivi sevirəm. Kollektiv mənə çox doğma gəlir və kollektivdən uzaqlaşmaq qəribə gəlir adama. Hər halda sentyabrda hər şey dəqiq bilinəcək, indi yalnış məlumat vermək istəmirəm.

ADMİU-dan yeni məzun olmusunuz. Buradakı təhsillə bağlı necə düşünürsünüz? Bəzən belə fikirlər səsnəlir ki, ADMİU-da yaradıcı tələbələr üçün lazımlı şərait yoxdur.

-Bəzən deyirlər ki, universitet oxumaq vacib deyil, əsas istedaddır filan. Bu sözlə həm razıyam, həm də razı deyiləm. İstər-istəməz səhnənin tozunu udmasan, bu işi daha gözəl bilənlərdən dərs almasan olmur. Ana uşağını necə əlindən tutub aparır, Firəngiz Mütəllimova da məni sənətdə o cür tutub aparan insandır. Mən bu gün də Firəngiz xanımla hər şeyi məsləhətləşirəm. Düzdür, istedad da vacibdir, istedadla gəlirsən, universitet nələrisə əlavə edir sənə. Amma mənim üçün təhsil önəmidir. ADMİU-dakı təhsil məni qane edirdi, daha da irəliyə gedəcəyinə ümidliyik. Şəxsən mən öz müəllimlərindən aldığım dərslərdən çox razıyam. Baxmayaraq ki, universitetin təmir vaxtına düşdü, get-gəllərdə olduq, bunlara baxmayaraq müəllimlərimiz öz öhdələrinə düşən işi layiqincə yerinə yetirdilər. İndinin özündə də, deyirlər ki, nəyi bilmirsənsə maraqlan, biz burdayıq. Məncə bu daha önəmlidir. “Dərsimi keçdim, bitdi”- belə müəllimlik olmur.

Həm istedad cəhətdən, həm xarici görünüşcə çox yaxşı aktrisalarımız var. Lakin, necə deyərlər, “Biləcəridən o yana” keçə bilmirlər. Məsələn, niyə hansısa aktrisamız gedib Türkiyə seriallarında çəkilə bilmir?

-Mən düşünmürəm ki, biz Türkiyənin və ya başqa ölkənin seriallarına çəkilmək üçün çalışmalıyıq. Biz öz seriallarımızı, öz işlərimizi irəli aparmaq üçün çalışmalıyıq. Biz elə şərait yaratmalıyıq ki, digər ölkələrin aktyorları bizim seriallarımıza çəkilmək üçün çalışsınlar. Bizim istər kinoda, istər teatrda qat-qat istedadlı aktyor-aktrisalarımız var. Bunu mənim Türkiyədən olan sənətçi dostlarım da, sənətdə olmayan dostlarım da təsdiq edirlər. Sadəcə bizim problemimiz bilirsən nədədir? Biri biraz irəli gedən kimi, Türkiyə, xaric adı çəkən kimi dərhal hamı onu vurmağa başlayır. Deyirlər “o nə aktyordu?”, “o nə aktrisadı?”. Biz də ən böyük problem odur ki, biz uğura sevinməyi bacarmırıq. Uzağa getmirəm, məsələn, mənim qrup yoldaşım olmuş aktrisa Ləman Mərih bu gün gedib haradasa çəkilsə, bu mənim adımdır, Azərbaycanın adıdır. Bizdə çox insanlarda o yoxdur.

Bəzi aktrisalar isə niyə daha çox açıq-saçıq fotolarını paylaşaraq məşhurlaşmağa çalışırlar?

-Mənim öz “İnstagram” hesabımda da var elə şəkillərim. Cəmiyyətimiz qınasa da, 90%-nin meyli o şeylərədir.

Amm siz sənətlə də məşğul olursunuz. Mən isə sənəti arxa plana keçirənləri nəzərdə tuturam. Elələri var ki, gündəmdə sənətləri ilə yox, ombaları ilə olurlar...

-Onu o aktrisalardan soruşmaq lazımdır. Birdə onların açıq-saçıq şəkillərini gündəmə gətirənlərdən soruşmaq lazımdır. Bununla bağlı verilişdə də qeyd etmişdim, bu gün qınadığımız hər kəsi elə biz özümüz başımıza çıxartmışıq.

Sizcə bu cəmiyyətdən qaynaqlanan problemdir, yoxsa, aktrisadan?

-Cəmiyyəin tələbatı odur, aktrisa da onu edir. Əgər bir dəfə maraqlı olmasa, o daha onu etməyəcək. Bəyənmədiyimiz, tənqid etdiyimiz hər şeyi cəmiyyət özü var edib. Bəyənmirdinizsə, əvvəlcədən var etmək lazım deyildi.

Yəni cəmiyyətin təlabatı belədir?

-Hamısının yox, bəzilərinin tələbatı odur.

Gənc aktrisalarmızdan özünüzə hansını rəqib görürsünüz?

-Rəqib deməzdim. Mən sağlam rəqabəti sevirəm. Sağlam rəqabət üçün mənə bütün aktrisalar maraqlıdır. Tutaq ki, bir kinoya gedirəm, baxıram ki, orada aktrisa necə oynadı, mən olsam necə oynayardım. Hər kəsin güclü oynadığı rol da var, zəif oynadığı rol da var. Ən güclü rəqibim özüməm, özüm özümü keçməliyəm hər dəfə. Özüm özümə sübut etməliyəm ki, mən daha da yaxşısını edə bilərəm. Əsas mən özüməm, qalanını həll edə bilərəm. İnsan əvvəla özü ilə bacarmalıdır ki, sonra ətrafla bacara bilsin. Özün özünü keçə bildinsə, hamını keçəcəksən.

Məşhurlaşmağınızda, uğur qazanmağınızda istedadınızın, yoxsa, xarici görünüşünüzün daha çox rolu olub sizcə?

-Həm istedadın, həm görünüşün rolu olub. Bu gün heç kim gözəllik görmədiyi yerə baxmır. Bu gün əgər Rəhimə Qüdrətova varsa, bunun 60%-i istedaddırsa, 40%-də görünüşdür. Çünki görünüş insanlara daha çox maraqlıdır. Heç kim insanın daxili ilə, istedadı ilə maraqlanmır. Gəlin reallıqla danışaq. Yalandan deyim ki, istedadımdır, istedadım belə, elə. Bir birimizi niyə aldadaq? Bu gün Rəhimə Qüdrətova içəri girəndə hamı onun görünüşünə baxırsa, daha sonra deyirlər “hə filankəs istedadlıdır”. Deməli əsas görünüşdür.

Müsahibələrinizdə bir neçə dəfə məqsədə çatmaq istədiyinizi vurğulamısınız. O məqsəd nədən ibarətdir? Aktrisa olaraq sizin üçün uğur nədir?

-Bayaq dediyim kimi. Hər dəfə özümü keçmək, hər dəfə daha da irəli getmək. Firəngiz xanımın çox gözəl bir sözü var. Pillə-pillə qalxmalısan və hər pilləni qalxdıqca biri səndən daha güclü olmalıdır. Deyim ki, möhtəşəm bir filmdə oynadım bu mənim üçün uğurdur, xeyr. Ola bilər möhtəşəm bir filmdə istədiyim kimi oynaya bilmərəm, amma, qısa bir rolda elə oynayaram ki, hamı məndən danışar. Hamı deyər ki, filankəs necə oynadı. Yəni mənim üçün uğur hər dəfə özümü keçmək və daha zirvəyə qalxmaqdır.

Gələcək planlarınızda teatra yoxsa kinoya daha çox meyllənmək var?

-Teatr var fikrimdə. Dəvətlər olub. Firəngiz xanım məni Akademik Milli Dram Teatrına aparmaq istəyirdi. Onda hələ universitet vaxtı idi deyə, məşqlərə vaxt çatdıra bilməyəcəkdim. Yeni mövsümdən teatr da istəyirəm. Həmçinin radioda da fəaliyyət göstərməyi düşünürəm, mənim səs tonum radio üçün uyğundur. Bu barədə təklif gəlmişdi, lakin biz onda Qubada idik, alınmadı. Teatr üçün də çox darıxmışam. Qala bilmirəm teatrsız.

Bu yaxınlarda Pərvin Abıyeva demişdi ki, zəngin adamlardan münasibət təklifləri alıram. Peşəkar aktrisanın belə şeyi açıqlaması doğrudur sizcə?

-Pərvin xanım belə bir açıqlama veribsə, bu onun şəxsi işidir. Amma inandırım sizi, mən öz “İnstagram” səhifəmdən deyirəm, Pərvini qatmıram, zəngin insanlar bir qırağa, adi insanlardan elə mesajlar gəlir ki, görsəniz dəhşətə gələrsiniz. Yadınıza gəlirsə, azərbaycanlı iş adamının türk aktrisasına təklifi olmuşdu, bütün mediaya yayılmışdı. Mən bunu öz adımdan deyirəm, hər üzdə olan insan pis, əxlaqsız insan deyil. Hər insan ona hər şeyi təklif edə bilməz. Mən mövzuya bu tərəfdən baxıram. İnsanlar “İnstagram”da açıq-saçıq şəkil gördülər, deyirlər “tanınmışdı”, “aktrisadı”, özlərində o cəsarəti görürlər. Bunun qarşısı alınmalıdır, çünki, bu insana mənəvi təzyiqdir. İnsan bir yerdən sonra bezir, nə qədər olar? Nədir sizin dərdiniz? İnsanlar anlamırlar ki, ürəy pulla alınan bir şey deyil.

Bizdə qadın sənətdədirsə, deməli əxlaqsızdır deyə düşüncə var...

-Nə vaxta qədər ki, bir aktrisa, müğənni efirə çıxanda düşünəcəklər ki “arxasında adamı var”, belə də davam edəcək. İnsan ilk olaraq özünü düzəltməlidir. Biz sənət adamları bilmirik kimlərlə mübarizə aparaq. İşimizlə davam edək, ətraflamı mübarizə aparaq? Ona görə də bizim üçün çətindir. Deyirlər ki, “Azərbaycanda kino yoxdur”, “serial çəkə bilmirlər”. Afaq Bəşirqızı bu yaxınlarda çox gözəl bir söz dedi. Heç kim bilmir ki, biz necə əziyyət çəkirik, qıraqdan danışmaq asan gəlir insanlara. Siz özünüz də incəsənət sahəsində oxumusunuz, az-çox bilirsiniz. Biz elə olub ki, bir neçə gün dayanmadan qarda-qışda çəkilişdə olmuşuq. Keçən yay biz o cür istilərdə serialda çəkilişlərdə idik. Heç kim işin çətin tərəfini düşünmür. Çünki insanlara o maraqlı deyil, bilmədən danışmaq rahatdı. Bu da insanı bezdirir, yorur. Axı biz də sizin üçün, Azərbaycan kinosu üçün çalışırıq. Deyirlər ki, köhnə aktyorlardan indi yoxdur. Düzdür, razıyam, amma siz də bizə imkan verin ki, biz əlimizdən gələni edək. Hər elədiyimiz işi yerə vurmaq, bizi ləkələmək niyə bu qədər asandı?

Ölkəmizdə açıq-saçıq səhnələr də tənqidlə qarşılanır, belə səhnələrə çəkilmək cəsarət tələb edir. Siz bu riskə gedə bilərsiniz?

-Mənə də bu cür təkliflər olub. Mən ssenarisini bəyənmədiyim işlə, özümü orada görmədiyim işlə razılaşmıram. Görürəm ki, o səhnəni oynamaq Azərbaycan cəmiyyəti üçün hələ tezdir. Amma bir gün görsəm ki, ssenari yaxşıdır, özümü orda görürəm, dərəcəsindədir, niyə də olmasın? Xaricilər, türklər öpüşəndə maraqla baxırlar, bizdə biraz aktrisanın kürəyi görünəndə deyirlər ki, “filankəs belədir”.

Yəni təklif gəlsə razılaşarsınız?

-Dərəcəsində olsa, bəli. Hər səhnəyə görə adımı yerə vura bilmərəm. Mənə əsas Rəhimə Qüdrətovanın adıdır. Sonra geriyə baxanda oynadığım səhnələrə görə utanmaq istəmirəm.

Son olaraq incəsənətimizin yaralı yerindən danışaq. İnsanlar teatra getmək istəmirlər, gənc aktrisa olaraq necə düşünürsünüz? Bu hal düzələcəkmi?

-Gedib dostlarımın, qrup yoldaşlarımın tamaşalarına baxıram, mənə çox xoş gəlir. Bu gün mənim ürəyim teatrda döyünür, teatrsız darıxıram. Sadəcə çox heyif ki, bizim bütün həyatımız “İnstagram”dan, telefondan ibarətdir. Özümüzə dinclik vermirik, teatra gedib baxmaq istəmirik. Teatrda olan hüzur heç bir yerdə yoxdur. İnanıram və ümid edirəm ki, düzələcək bu problem, çünki çox istedadlı aktyorlarımız var və mən aktrisa olaraq baxanda çox zövq alıram.

Vaxt ayırdığınız üçün təşəkkürlər. Sizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar.

Cavidan Mirzəzadə / Metbuat.az

