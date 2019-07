Məşhur “İnstagram” fenomeninin canlı yayımda saçları töküldü /FOTOLAR

Amerikalı “İnstagram” fenomeni Lorraine Blake saçlarını düzləşdirmək istəyərkən istifadə etdiyi kimyəvi maddələr üzündən saniyələr içində keçəl qalıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, 18 yaşlı məşhur fenomen Lorraine Blake “İnstagram”da canlı yayım edərək izləyicilərinə saçları ağartmağın yolunu göstərirdi.

Blake qıvırcıq olan saçlarını ağartma prosesindən əvvəl düzləştirmək üçün saçına ağır kimyəvi maddə tətbiq edib.

Bir müddət sonra saçlarını daramağa başlayan gənc qız gördüyü mənzərə qarşısında şok olub. Gənc fenomenin saçları bir anda tökülməyə başlayıb.

Saçlarının töküldüyünü görən Blake canlı yayımda fəryad qoparıb.

İzləyicilərdən bəziləri bu kimyəvi maddənin saç dərisinə zərər verdiyini bildirib.

