Gəncədə vəzifəli şəxs işdən çıxarılıb.

Metbuat.az bildirir ki, “Gəncə Sukanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Natiq Əhmədov vəzifəsindən azad edilib.

N.Əhmədovun vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasına səbəb kimi işində yol verdiyi nöqsan göstərilir. (oxu.az)



