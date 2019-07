Tüfənglə qardaşını vuraraq yaralayan şəxs polis tərəfindən yaxalandı

DİN-in “102–Zəng Mərkəzi” Xidmətinə iyulun 3-də Şəmkir rayonunun Qarabağlılar kəndi ərazisində bir nəfərin odlu silahla açılmış atəşdən xəsarət alması barədə müraciət daxil olmuşdur.

DİN Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, müraciətlə əlaqədar dərhal Şəmkir Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları hadisə yerinə gəlmişlər. Araşdırmalarla kəndin əkin sahəsində E.Məmmədovun münaqişə zəminində tüfəngdən atəş açaraq qardaşı R.Məmmədovun qol nahiyəsinə xəsarət yetirməsi müəyyən edilmişdir.

E.Məmmədov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılmış, müvafiq sənədləri olmayan “TOZ-16” markalı ov tüfəngi ondan götürülmüşdür.

Faktla əlaqədar cinayət işi başlanmışdır.

