Bakıda evakuator sərnişin avtobusunu arxadan vurub.

Metbuat.az bildirir ki, yolun sağ zolağı ilə hərəkətdə olan sərnişin avtobusuna qəfildən arxadan evakuator çırpılır. Zərbənin nəticəsində avtobus idarəetməni itirir. Daha sonra sərnişinlər avtobusdan düşərək yolun kənarında otururlar.

Hadisə nəticəsində ölən olmasa da yüngül yaralananlar var. Eyni zamanda qadınlar var uşaqlar stress keçirir. (avtosfer.az)

