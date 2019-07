Rusiyaya aid sualtı gəmidə baş verən yanğının səbəbi açıqlandı

Rusiya Müdafiə naziri Sergey Şoyqu Rusiya Dəniz Qüvvələri üçün okeanda araşdırma aparan sualtı gəmidə çıxan yanğının səbəbini açıqlayıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, nazir məsələ ilə bağlı bildirib:

"Hadisənin əsl səbəbi akkumluyator bölümündə çıxan yanğın və bu yanğının yayılması olub. Gəminin bərpa edilməsi mümkündür. Təmirin nə qədər çəkəcəyini dəyərləndiririk".

Müdafiə naziri gəminin nüvə bölümünə dair bildirib ki, nüvə mexanizmi tamamilə izloyasiya edilib və qapalıdır:

"Üstəlik mexanizmin tamamilə qorunması üçün lazımlı tədbirlər görülüb. Mexanizm işlər vəziyyətdədir, bu da bizə gəminin qısa müddət içində yenidən işlək hala gəlməsi üçün ümid verir".

Qeyd edək ki, Rusiyaya aid sualtı gəmidə baş verən yanğın nəticəsində 14 dənizçi həlak olmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.