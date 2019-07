Xalq şairi Musa Yaqubun vəfatı ilə bağlı xəbər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, M.Yaqubun qızı Yaqut Yaqub Oxu.Az-a açıqlamasında xəbərin yalan olduğunu bildirib.

Qeyd edib ki, dünən 82 yaşlı şairin təzyiqi qalxıb, lakin hazırda səhhəti yaxşıdır.

“Atam özünü əvvəlkindən də yaxşı hiss edir”, - deyə şairin qızı vurğulayıb.

Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyev Musa Yaquba “Xalq şairi” fəxri adı verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb.

