Perulu aktrisa Stephanie Cayo ölkəsinin futbolçularına 2019 Copa Amerika çempionatında final mərhələsinə çıxmalarına dəstək olmaq üçün qeyri-adi bir təklif edib.

Metbuat.az məlumat verir ki, aktrisa Peru və Çili milli komandaları arasında oynanılacaq matçda qalibiyyət qolunu atacaq futbolçunu öpəcəyini bildirib. 31 yaşlı xanım bu barədə 800 min izləyicisinin olduğu “Twitter” hesabından paylaşıb.

