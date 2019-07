“Real”ın hücumçusu Raul de Tomas “Benfika”ya transfer olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, keçid üçün lissabonlular madridlilərə 24 milyon avro ödəyib.

Qeyd edək ki, “Real”ın yetirməsi olan 24 yaşlı hücumçu ötən mövsüm “Rayo Valyekano”da icarədə çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.