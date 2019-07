​Dünyanı film kimi göstərən eynək istehsal olundu /FOTOLAR

Günəş eynəyi istehsalçısı “Tens” icad etdiyi eynək sayəsində istidafəçilərinə “Wes Anderson” filmlərindəymiş kimi hiss etdirir.



Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, 3 dost tərəfindən qurulan Şotlandiya markası “Tens” dünyanı “Wes Anderson” filmlər kimi göstərən eynək istehsal edib. Özünü fərqli məhsullar istehsal etməklə qürur duyan bir marka olaraq tanıdan “Tens” 2014-cü ildə qurulub. Şirkət “Spectachoreme” adlanan günəş eynəkləri üçün bir kampaniya başladıb. Qısa müddətdə hədəflənən miqdarı keçən kampaniya 700 nəfər tərəfindən dəstək görüb.

“Tens” yaradıcı üzvlərindən Kris Reid eynək üçün hazırlanan mətbuat toplantısında günəş eynəyi sayəsində 1970-ci illərin günəşdə solmuş açıqcaların içində imiş kimi hiss etmək mümkün olduğunu deyib.

Markanın dəstəkçisi Sir Richard Branson bu eynəklərlə dünyanın inanılmaz göründüyünü və başqa heç bir şeyə ehtiyac olmadığın bildirib. Şotlandiyada qurulan “Spectachrome” linza filtri Fransada inkişaf etdirilir, Şimali İtaliyada istehsal olunur. Üzvi qətran materialına malik linzalar cızılmaya davamlı və ultrabənövşəyi qorumalı olaraq hazırlanıb. Çərçivəsi əl istehsalı olan eynəklərin öz saytında əvvəlcəsən sifariş olunmağa başlayıb.

