Bakının Xətai rayonunda yanğın hadisəsi baş verib.



Metbuat.az bildirir ki, Həzi Aslanov metrostansiyasının yanında avtoyumada yanğın baş verib.



Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınsöndürmə qüvvələri cəlb olunub.



Qurumun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, yanğın lokallaşdırılıb. Yaxınlıqdakı avtomobillər yanğından mühafizə olunub. (baku.ws)

