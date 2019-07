Məşhur müğənninin makiyajsız fotosuna izləyiciləri belə reaksiya verdi - FOTO

Türkiyəli məşhur müğənni yeni trendə qoşularaq ən təbii halını izləyiciləri ilə paylaşıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, müğənninin makiyajsız fotosu sosial mediada böyük maraqla qarşılanıb. Müğənni fotonu “Qısa bir tətil arası” sözləri ilə paylaşıb. Ebru Gündeşin bu fotosuna çox sayda bəyənmə şərh gəlib.

44 yaşlı müğənninin bir izləyicisi “makiyajsız daha gözəlsiz” şərhini bildirib.

Başqa bir izləyici isə “gözəlliyiniz ilə illərə meydan oxuyursunuz” mesajını yazıb.

