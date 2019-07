Yaşayış ərazisində olan yanardağ aktiv hala gəldi /FOTOLAR

İtaliyanın Cənubunda yerləşən Siciliya adası bölgəsindəki Eolie adalarında yerləşən Stromboli yanardağının aktiv hala keçdiyi bildirilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Stromboli yanardağında şiddətli partlayışların meydana gəldiyi və vulkan kraterindən iki xətdə axan lavaların ətrafdakı ağacları yandıraraq yanğına səbəb olduğu deyilib.

Yanardağın aktiv hala gəlməsindən qorxan bölgədəki bəzi turistlərin dənizə atladığı məlumatı da paylaşılıb.

Bölgəyə yaxın ərazidə gəzintidə olan bir turistin öldüyü bildirilib.

http://metbuat-az.com/news/1215589/1-il-boynunda-gezdirdi.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.