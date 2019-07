Tatarıstanda fermaların birində çoban süd sisternində boğulub.

Metbuat.az məlumat verir ki, həmin şəxs süd içmək istəyərkən 2 metr dərinlikdəki süd saxlama və soyutma sisterninə düşüb.

Sisterndə südün temperaturu 2 dərəcəyə yaxın olub. (Trend)

