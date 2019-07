İyulun 3-də saat 8 radələrində Siyəzən rayonunun Zarat kəndi ərazisində Abşeron rayon sakini Elçin Namazov idarə etdiyi “VAZ-2107” markalı avtomobili yol ayırıcısına vurub.

DİN-nin Mətbuat xidmətidnən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, nəticədə sürücü xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb, sərnişini olan 9 yaşlı oğlu Toğrul xəstəxanaya yerləşdirilib.



Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

