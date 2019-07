Rusiya prezidenti Vladimir Putin İtaliyada rəsmi səfərdədir.

Metbuat.az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Putin səfər çərçivəsində Roma Papası Fransisklə görüşüb.

Vatikanda baş tutan görüş mətbuata qapalı keçirilib.

