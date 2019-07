Aralıq dənizinin Tunis sahillərində miqrantları daşıyan gəmi batıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsinə bir nəfər həlak olub, 3 nəfər isə xilas edilib. 82 qeyri-leqal miqrantın itkin düşdüyü bildirilir. Hazırda onların axtarışları aparılır.

Qeyd edək ki, hadisə zamanı gəminin göyərtəsində 86 miqrant olub.

