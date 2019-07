Abşeron rayonunun Məhəmmədi kəndində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, qəza ilə bağlı təcili yardıma saat 20:37-də çağırış gəlib.

Qəzada 4 nəfər yaralı (iki qadın, bir kişi, bir uşaq) müxtəlif travmalarla hamısı 3 saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hazırda müalicələri davam edir.

