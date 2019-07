Baham adalarında helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 7 nəfər həlak olub.

Metbuat.az bildirir ki, qəza helikopter ABŞ-a uçarkən baş verib. Məlumatı Baham adalarının polis nümayəndələri təsdiq edib. Helikopter Florida ştatının Fort Loderdeyl istiqamətində uçmalı imiş.

Ölənlərin hamısının ABŞ vətəndaşları olduğu bildirilir. Ölənlərin arasında kömür maqnati, milyarder Kris Klaynın da olduğu qeyd edilir. (TREND)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.