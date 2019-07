Bakıda gənc qız itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonu, 2-ci Mədən küçəsi, korpus 9, ev 32-də baş verib.

Həmin ünvanda yaşayan, 1996-cı il təvəllüdlü Bayramova Ülkər Bayram qızı iyulun 1-də yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(TREND)

