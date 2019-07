Video çarxda toy karvanında avtomobillərdən biri maşını arxaya sürür. Bu zaman sürücünün diqqətsizliyi arxadakı avtomobillə sərt toqquşma ilə nəticələnir.

Metbuat.az bildirir ki, avtomobilin toqquşduğu digər maşının arxa qapısı açıq olub və operator kamera ilə yolu çəkir. Qəzada xəsarət alanlar olduğu deyilir

Qeyd edək ki, video çarx Qazaxıstanda lentə alınıb.



