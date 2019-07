Müğənni Nigar Camalın sosial şəbəkədəki paylaşımı diqqətləri cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Londonda olan ifaçı yırtıq cinsdə olan fotosunu izləyicilərlə bölüşüb.

O, şəklinə "Baş düşünür, arxa isə artıq qərar qəbul edib" şərhini yazıb. Rəfiqəsi Oksana Rəsulova isə Nigarın paylaşımına "Arxa hər şeyi yüz dəfə öncə fikirləşir" rəyi ilə qarşılıq verib.

Sənətçinin fotosuna onlarla rəy yazılıb.

