Ağcaqanad məhz bu insanları sancır - Siyahı

Ağcaqanad sancması adi hal kimi qəbul edilsə də, malyariya başda olmaqla, Zika və sarı titrətmə kimi xəstəlikləri insanlara yoluxdura bilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, mikrobiologiya mütəxəssisi, professor Saleh Türkoğlu ağcaqanadları dəridə özünə çəkən faktorları sadalyıb:

"Ağcaqanadların çox olduğu yerdəsinizsə, onların çıxdığı saatlarda sizi sancmaması üçün uzunqollu geyimlərə üstünlük vermək lazımdır. Daxili məkanlara girmələrinin qarşısını almaq üçün baryer düzəltmək vacibdir.

Bəzi insanlar qan qruplarına bağlı olaraq daha müqavimətlidir. Milçək və ağcaqanadlar qan ilə qidalanır. 4-cü qrupu insanlar ağcaqanadları dərilərinə daha çox çəkir".

Ekspert daha sonra ağcaqanadların "seçicilik qabiliyyəti"nə təsir edən digər amilləri belə sadalayıb:

Geyim

Ağcaqanadlar hədəflərini seçərkən ilk olaraq "görməsi" lazımdır. Odur ki, ağcaqanadların axşamüstü görmə qabiliyyəti artır. Tünd və qırmızı rənglərin ağcaqanadların daha çox çəkdiyinə dair tədqiqatlar mövcuddur.

Qazlar

Çıxardığınız karbondioksid qazı nə qədər kəskindirsə, bu, ağcaqanadları bir o qədər tez özünə cəlb edir. Onlar qoxunu bir neçə metr uzaqdan hiss edir. Ağcaqanadların gecələr başınızın üzərində fırlanmasının səbəbi bu şəkildə açıqlanır.

Dəri üzərindəki bakteriyalar

İnsanların dərilərində təbii olaraq toplanan bakteriyalar müxtəlif olsa da, bu, ağcaqanadları özünə çəkir.

İsti və tər

İsti və tər də ağcaqanadları özünə cəlb edən əsas amildir. Milçəklər xüsusilə tərin ifraz etdiyi laktik turşu, ürik turşu, ammonyak və digər maddələrə yığışır.

Hamiləlik

Hamilə qadınlar daha "cəlbedici" görünür. Bunun səbəbi artan bədən temperaturu və karbondioksid ilə izah edilir. (publika.az)

